Школьники показали министру просвещения Кравцову 3D модель Нижегородского кремля

Из «Точки роста», расположенной на базе Сосновской средней школы № 1 Нижегородской области, школьники вышли на связь с министром просвещения России Сергеем Кравцовым. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Телемост с министром охватывал 8 российских регионов, представляющих различные федеральные округа. Нижегородская область была представителем ПФО.

- В прошлом году в Нижегородской области было открыто 46 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», - напомнил заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. – В этом году мы открыли еще 42 такие площадки. Таким образом, этими образовательными центрами будет охвачен весь регион.

В ходе телемоста нижегородские школьники представили те проекты, которые смогут реализовать на площадке «Точка роста» в 2021 году, к 800-летию Нижнего Новгорода. Одним из таких проектов стала 3D-модель Нижегородского кремля. К следующему году они пообещали создать еще и 3D-модель Чкаловской лестницы.

- Это уникальная достопримечательность Нижнего Новгорода, - пояснили ребята школьникам из других регионов. – Она построена в виде восьмерки и насчитывает 560 ступеней. Мы приглашаем вас всех на юбилей нашего города и обещаем запрограммировать квадрокоптер, чтобы снять город с высоты птичьего полета.

Напомним, в рамках нацпроекта «Образование» в сентябре 2020 года по всей стране был открыт 2 951 центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».