Отравившую 25 детей воспитательницу приговорили к смертной казни

Отравившую детей воспитательницу приговорили к смертной казни Фото: Алексей БУЛАТОВ

Воспитательницу детского сада в Китае по решению суда приговорили к смертной казни за отравление 25 воспитанников. Об этом сообщает Би-би-си.

Инцидент произошел еще в марте прошлого года в городе Цзяоцзуо. Воспитательница Ван Юнь добавила в утреннюю кашу детей нитрит натрия. Подобное вещество обычно используют при консервации, однако в больших дозах он может быть очень токсичен для организма, особенно для детского.

Свой жестокий поступок женщина объяснила желанием отомстить другому воспитателю, который придерживался иных взглядов на процесс воспитания малышей в учреждении.

В результате случившегося у 23 детей после завтрака начались рвота и обмороки, все они были экстренно госпитализированы. Один из воспитанников скончался после долгих 10 месяцев лечения.

Также выяснилось, что подобный случай отравления не первый. До этого, в 2017 году, женщина подсыпала нитрит натрия своему мужу, но тогда он отделался легкими повреждениями.

Теперь Ван Юнь приговорили к смерти. В Китае исполнение приговора происходит через расстрел или инъекцию.