Байден заявил, что Трамп худший президент в истории США

Трамп во время дебатов многократно перебивал Байдена Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден на теледебатах во вторник высказал мнение о работе действующего президента США Дональда Трампа. Политик отметил, что Трамп является худшим примером главы государства в истории страны.

Представитель от демократов назвал Трампа «президентом, который портит все».

«Вы - худший президент, который когда-либо был в Америке», - подчеркнул Байден.

Сам Дональд Трамп многократно перебивал Байдена, даже в то время, которое было отведено кандидату от демократов для ответа на вопросы. Действующий президент США многократно вступал в перепалку и с модератором дискуссии. Отметим, что трансляция дебатов велась на сайте газеты The Washington Post.

Президентские выборы США запланированы на 3 ноября 2020 года. От Демократической партии на пост президента США баллотируется Джо Байден, от партии республиканцев - действующий президент Дональд Трамп.