Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Политика

Ректор «Военмеха» назвал основное отличие российского оружия от американского

И отметил, какой боевой техники не хватает нашей стране
Елена АКИМОВА
Комментарии (5)Комментарии (5)
Ректор «Военмеха» назвал основное отличие российского оружия от американского

Ректор «Военмеха» назвал основное отличие российского оружия от американского

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ректор БГТУ «Военмеха» Константин Иванов сравнил российское и американское оружие и оценил плюсы и минусы отечественного производства.

По словам ученого, «Полного приоритета России в области оружия нет». Некорректно говорить, что наше оружие лучшее в мире, но мы являемся одном из стран-лидеров по производству оружия.

По ряду направлений Россия имеет преимущество, например стратегические ракеты штатного базирования или железнодорожный ракетный комплекс, который больше нигде не был создан.

- В это время США развивали другие направления. Например, у них достаточно сильно развиты подвижные средства, авиакорабли. Мы им уступаем в этом, - цитирует слова эксперта ФАН.

По его мнению, в ближайшем будущем России понадобятся тяжелые беспилотные бомбардировщики, которые смогут применять в горной местности.

Ранее газета "Известия" писала, что в войска начались поставки новейших ракет для реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г». Они не только с особой точностью выходят на заданный район, но и могут поражать объект с отделяющимися боеголовками.

Армия и безопасность