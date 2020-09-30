В Роспотребнадзоре рассказали, можно ли подхватить COVID-19 через посылку

Роспоребнадзор объяснил. что заразиться коронавирусом через посылку нельзя Фото: Олег ЗОЛОТО

Заразиться коронавирусом через посылку нельзя, поскольку доставка длится дольше, чем вирус живет на поверхности предмета. С таким заявлением выступили в Роспотребнадзоре.

«Через посылки коронавирус не передается. Вирус сохраняется на поверхностях в жизнеспособном состоянии не больше 3 дней. Посылки, которые идут к нам, например, из Китая, путешествуют минимум две недели. Поэтому заразиться через них нельзя. Эти посылки не представляют никакой опасности», - цитирует заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную «Российская газета».

При этом эксперт напомнила, что некоторые поверхности все же несут опасность. К ним относятся поручни в общественном транспорте, дверные ручки и другие предметы в общественных местах. Именно поэтому так важно носить средства индивидуальной защиты и тщательно мыть руки после возвращения с улицы.

Напомним, ранее в Минздраве сообщили о создании единой базы о людях, переболевших коронавирусом или вакцинированных от него. Данные о самочувствии и здоровье этих людей будут доступны только медикам, передает сайт argumenti.ru.