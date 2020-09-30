ЦИК выразил недоверие главе избиркома Санкт-Петербурга

ЦИК признал работу избиркома Санкт-Петербурга неудовлетворительной Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Центральная избирательная комиссия признала работу избиркома Санкт-Петербурга неудовлетворительной и выразила недоверие главе этой комиссии Виктору Миненко. Об этом в среду, 30 сентября, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

Она предложила членам избирательной комиссии Санкт-Петербурга досрочно сложить полномочия.

- В связи с признанием специалистами Центральной избирательной комиссии неудовлетворительной работы комиссии Санкт-Петербурга предложить членам данной избирательной комиссии досрочно сложить с себя полномочия. Это мы добавим в постановление. Мы также выражаем недоверие председателю санкт-петербургской избирательной комиссии Виктору Александровичу Миненко, - сказала Элла Памфилова на заседании.

Председатель ЦИК добавила, что пока что необходимо подождать реакцию регионального избиркома на данное постановление, ведь в крайнем случае остается возможность подать исковое заявление в суд с ходатайством о роспуске комиссии Петербурга.