Российские военные отслеживают развитие ситуации в Карабахе, заявили в Кремле Фото: Александр КОЦ

Российские военные очень внимательно отслеживают развитие ситуации в Нагорном Карабахе. Россия призывает Баку и Ереван к прекращению огня, а все страны региона – к сдержанности. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президент Дмитрий Песков в среду, 30 сентября.

- Наши военные очень внимательно отслеживают развитие ситуации на линии соприкосновения, где в настоящее время идут боевые действия. Все данные тщательно анализируют, фиксируют все заявления от международным лидеров, которые делаются на высшем, на высоком уровне из различных государств мира, - сказал официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, оказывает ли, по мнению Кремля, Анкара поддержку Баку.

Дмитрий Песков напомнил также, что российская сторона призывает Баку и Ереван к прекращению огня и мирному урегулированию конфликта.

Напомним, что министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сегодня заявил, что в спорном вопросе Нагорного Карабаха Азербайджан может рассчитывать на поддержку со стороны Турции.