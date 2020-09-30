Кошка из мема «кричащий плачущий кот» умерла от рака. Фото: Twitter

Умерла кошка по кличке Инки, известная пользователям социальных сетей по мему «кричащий плачущий кот». О смерти ставшей символом грусти в интернете кошки в среду, 30 сентября, сообщила на станице в Twitter ее хозяйка.

Женщина рассказала, что ее любимица тяжелом болела раком: опухоль мешала организму животного нормально функционировать, поэтому кошку решили усыпить.

- Она была спокойна. Два самых любимых человека Инки – я и моя мама – были рядом с ней в этот непростой час, - написала хозяйка кошки.

Мем «кричащий плачущий кот» начал распространяться в социальных сетях пять лет назад. Фото: соцсети

Она отметила, что почувствовала облегчение после смерти Инки, ведь ее любимый питомец больше не страдает. Кошка была с женщиной на протяжении последних 11 лет, и ее болезнь хозяйка назвала одним из самых тяжелых событий в своей жизни.

Мем «кричащий плачущий кот» начал распространяться в социальных сетях пять лет назад. На картинке, которая позже стала одним из мемов серии «плачущие коты», у животного сильно слезятся глаза, создавая ощущение, будто кошка плачет. Хозяйка питомца рассказала о том, что ее Инки — это знаменитый кот из мема, только весной 2020 года.