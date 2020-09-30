Сергей Кравцов рассказал, как изменится школьная программа

Министр просвещения Сергей Кравцов. Фото: Министерство просвещения Российской Федерации

Программа в школах должна стать более интегрированной, чтобы ученики понимали, что школьные предметы дают им реальные знания об окружающем мире. Такое мнение выразил министр просвещения Сергей Кравцов.

«Сегодня уже невозможно из года в год открывать один план урока и по нему вести занятия. Каждый урок проводится для конкретных детей и должен быть интересен и полезен им. Ребенок должен не просто заучить формулу, правило, теорему, а понимать, для чего они предназначены, как взаимосвязаны, как знания можно применять», - цитирует Кравцова «Российская газета».

Также министр отметил, что в школе должны подаваться те знания, которые помогут ребенку лучше понять окружающий их мир и найти в нем свое место.

«Дети должны понимать: то, что они узнают на уроках - это и про них тоже. Законы физики, знания о частях света и континентах, об устройстве общества, о своих правах и обязанностях, об экономике, о безопасности жизнедеятельности - все это поможет ребенку выстроить жизнь в современном техногенном мире», - добавил Кравцов.

Также министр добавил, что в школах следует отходить от стандартов: пунктов, страниц, параграфов. Важно давать школьникам только ту информацию, которая поможет им выбрать профессию, получить полезные навыки и умения для жизни.