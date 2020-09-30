Законопроект о пересчете МРОТ внесли в Госдуму Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В среду, 30 сентября, правительство России внесло в Госдуму законопроект о пересчете Минимального размера оплаты труда. Согласно новой методике, с 1 января следующего года МРОТ увеличится до 12 792 рублей. Об этом сообщил первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

«Да, внесли вместе с бюджетом», - передает ТАСС слова депутата.

Как писал сайт kp.ru, ранее специалисты Министерства труда России признали действующую в стране модель расчета черты бедности устаревшей, в связи с чем предложили поменять правила расчетов прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда.

Рассчитанный по-новому минимальный размер оплаты труда на следующий год составит 12 792 рубля, а прожиточный минимум для трудоспособного населения в следующем году поднимется до 12 702 рублей. В настоящее время МРОТ составляет 12 130 рублей.