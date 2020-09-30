Премьер Грузии предложил Азербайджану и Армении переговоры в Тбилиси Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Глава правительства Грузии Георгий Гахария предложил Еревану и Баку провести переговоры в Тбилиси для прекращения военного конфликта.

- В наших общих интересах, чтобы мир в Карабахе был установлен как можно быстрее. Грузинская сторона готова в любом формате способствовать прекращению конфликта, в том числе провести встречу представителей сторон конфликта в Тбилиси для дальнейшего диалога, - говорится в заявлении премьер-министра в среду, 30 сентября.

Он отметил, что из-за военного противостояния Армении и Азербайджана сложилась трудная ситуация, есть большое количество жертв, но при это приостановление военных действий и возобновление диалога до сих не происходят. Георгий Гахария подчеркнул, что последующие бои негативно скажутся на безопасности всего региона.

Грузия также призвал сопредседателей Минской группы ОБСЕ и международные организации задействовать все свои возможности для прекращения эскалации и возобновления перемирия.

Напомним, что армянские следователи возбудили уголовное дело из-за боевых действий азербайджанских войск в Карабахе в связи с обстрелами боевых постов на линии соприкосновения.