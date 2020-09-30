В думу внесен законопроект о продлении заморозки накопительной пенсии до конца 2023 года

Накопительную часть пенсии могут заморозить до 2023 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсии до конца 2023 года. Напомним, что с 2014 года отчисления в накопительную часть в размере 6% от заработной платы россиян направляются в страховую, часть - на выплаты нынешним пенсионерам. Согласно действующему законодательству, эта норма действует до 2022 года включительно.

"Законопроект устанавливает в 2023 году аналогичный 2014-2022 годам подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование", - говорится в пояснительной записке к тексту документа законопроекта, который размещен в электронной базе данных нижней палаты.

Дополнительно отмечается, что принятие документа не уменьшит объем пенсионных прав застрахованных лиц. Реализация законопроекта должна привести к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда РФ в 2023 году на 669,3 млрд рублей.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, федерация независимых профсоюзов России выступила за реформацию накопительной части пенсии. Как отмечают эксперты, последние годы ожидаемый период выплат постоянно увеличивается, что приводит к уменьшению ежемесячной прибавки. Напомним, в 2020 году ожидаемый период выплат составляет 258 месяцев.