Умер Валерий Шульжик, автор мультика «Фунтик»

Валерий Шульжик. Фото: ТАСС / Коротаев Артем

Утром в среду, 30 сентября, в Москве на 82-м году умер поэт, писатель, драматург и сценарист, создатель знаменитого мультика «Фунтик» Валерий Шульжик.

В последнее время писатель Валерий Шульжик тяжело болел. Писатель умер в одной из московских больниц, где провел три последних месяца своей жизни.

Валерий Шульжик первое время работал матросом и рулевым на пароходе, театральным электриком, актёром Хабаровского краевого театра юного зрителя имени Ленинского комсомола. Окончил Высшие литературные курсы, а начал писать в 1959 году. В 1963 году вышла первая его книжка «Два арбуза», а затем - «Веселый мастерок». В общем он написал более двадцати книг и сотни детских стихов, а также является автором нескольких пьес, которые идут в театрах страны.