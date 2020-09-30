США расширили санкции по Сирии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединённые Штаты расширили санкционный список по Сирии. Об этом сообщили в Министерстве финансов США.

В ведомстве уточнили, что в «черные списки» добавили шесть сирийских граждан, одного кубинца, а также 13 сирийских компаний, которые связаны с одним из попавших под санкции сирийских бизнесменов, а также Министерством туризма Сирии.

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон вводят санкции против командующего 5-м корпусом сирийской армии, а также двух связанных с президентом Сирии лиц.

Напомним, 25 сентября Вашингтон расширил список санкций против Ирана. В «черный список» попали два иранских судьи - Сейеда Махмуда Садати и Мохаммада Солтани. Немного ранее, 23 сентября, президент США Дональд Трамп анонсировал новые ограничения в отношении Кубы. Санкции наложили на кубинские ром и сигары