Турция опровергает применение своих самолетов и беспилотников в Нагорном Карабахе

Минобороны Азербайджана регулярно публикует видеозаписи успешных поражений цели противника, созданные с использованием БПЛА. Фото: YouTube

Министерство национальной обороны Турции опровергло заявления о том, что самолеты и беспилотные летательные аппараты страны применялись в Нагорном Карабахе.

"Утверждения о том, что применялись турецкие самолеты и БПЛА, являются ложью. Это не что иное, как черная пропаганда", - заявлено в распространенном коммюнике.

Ранее в среду, 30 сентября, Армянский единый информационный центр при правительстве Армении со ссылкой на релиз армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики сообщил о том, что на северо-восточном и южном направлениях во время боев в Нагорном Карабахе использовались турецкие истребители.

Как сообщал сайт kp.ru, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о том, что если Азербайджан обратиться за помощью к Анкаре - он получит ее, как за столом переговоров, так и на поле боя. Однако, в чем именно будет заключаться содействие со стороны Турции, не уточнялось.