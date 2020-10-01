Состояние здоровья Алексея Навального: свежие новости на 30 сентября 2020 года

Алексей Навальный. Фото: Ирина ИВАНОВА

Российский блогер и оппозиционер Алексей Навальный, которого недавно выписали из берлинской клиники "Шарите" проходит в Германии курс реабилитации. По данным на 30 сентября 2020 года состояние здоровья Алексея Навального улучшается с каждым днем. Как сообщил подписчикам сам блогер, он быстро восстанавливается, хотя еще недавно не узнавал людей вокруг "и не понимал, как разговаривать".

Тем временем фокус общественного внимания остается на внешнеполитических обстоятельствах, сопровождавших госпитализацию оппозиционера. С трибуны 75-й сессии Генассамблеи ситуацию с Навальным прокомментировал глава МИД ФРГ Хайко Маас. Дипломат призвал Россию как можно скорее расследовать происшествие с Навальным и пригрозил последствиями, если соответствующие шаги не будут предприняты в ближайшее время. В свою очередь в российском внешнеполитическом ведомстве назвали выступление Маасса провокационным, и оценили его "публичные измышления" как попытку переложить на других ответственность за свое нежелание взаимодействовать с Москвой по этому делу.

Напомним, в настоящее время Москва добивается сотрудничества по делу Навального с техсекретариатом ОЗХО, куда Берлин якобы передал все результаты анализов и обследования оппозиционера в "Шарите". В Кремле отмечают, что пока о высоком уровне сотрудничества говорить не приходится.

- Мы не можем констатировать, что это весьма эффективное взаимодействие... Для того, чтобы продвигаться дальше в расследовании, мы должны получить информацию от коллег из Берлина, или от коллег из Парижа, или от коллег из Стокгольма, или от коллег из Технического секретариата [ОЗХО]. Но нам нужна эта информация. Пока с этим сложно, - пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Предоставить России напрямую данные обследований Навального призвал и экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер:

- Это совершенно нормальная процедура, о которой мы не должны дальше и говорить.

Напомним, Алексея Навального госпитализировали в реанимацию в бессознательном состоянии из аэропорта Омска утром 20 августа: ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву.

Первую помощь блогеру оказали в омской Больнице скорой медицинской помощи № 1. Врачи стабилизировали его состояние и, по настоянию родных, 22 августа Навального транспортировали для продолжения лечения в берлинскую клинику «Шарите», откуда 23 сентября Навального выписали: его состояние улучшилось настолько, что необходимость в неотложной медицинской помощи отпала.