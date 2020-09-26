Не постановка ли это: В МИД перечислили вопросы по делу Навального

Берлин отказал Москве в сотрудничестве в деле по установлению истинных причин ухудшения состояния здоровья Навального Фото: EAST NEWS

Министерство иностранных дел России прокомментировало ситуацию вокруг «отравления» Алексея Навального, опубликовав на своем сайте официальную позицию ведомства.

Российские дипломаты заявляют, что действия нашей страны с самого начала, как только стало известно об ухудшении состояния здоровья Навального, были максимально четкими и прозрачными: пациент оперативно и беспрепятственно был вывезен в ФРГ, также российские медики передали немецким коллегам полную историю его болезни и результаты всех проведенных исследований и анализов.

Однако, официальный Берлин отказал Москве в сотрудничестве в деле по установлению истинных причин ухудшения состояния здоровья Навального и практически мгновенно развязал антироссийскую кампанию, утверждая, что оппозиционер был якобы отравлен.

«Действия Германии были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов на предмет того, а не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия мы имеем дело, но теперь не в Сирии и Великобритании, а у нас в России», - говорится в комментарии МИД РФ, который приводит целый ряд обстоятельств, указывающих на это.

Среди этих обстоятельств – объявленная немецкой стороной на самом высоком уровне готовность эвакуировать Навального в Берлин, присутствие при его транспортировке немецких военных специалистов и специализированного автотранспорта бундесвера и т.п.

МИД РФ также указывает на противодействие правительства Германии доследственной проверке, проводимой в России по инциденту, выражаемое в категорическом отказе от взаимодействия с российскими правоохранителями и медиками, вопреки Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

В Москве указывают на политическую подоплеку всей истории, а также сомнительность улик, а также задают вопросы «и в отношении вполне себе нормального самочувствия окружавших «отравленного» Навального людей в гостинице, в аэропорту и на борту самолета, которые по логике должны были бы серьезно пострадать… Словом, везде происходили «удивительные вещи на грани фантастики».

В российском дипведомстве особо подчеркнули, что «обнаружение и идентификация лабораториями ФРГ, Франции и Швеции высокотоксичных веществ, именуемых на Западе «Новичками», свидетельствует о том, что они давно хорошо известны в целом ряде стран НАТО и Евросоюза, изучались там и нарабатывались с использованием высокотехнологического оборудования. В некоторых из них, к примеру, в США выдавались патенты на их применение в военных целях, что само по себе показательно, в том числе и в контексте истории с Навальным.

Отдельное внимание обращается и на роль Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), техсекретариат которой превысил свой мандат, начав «работу» с Германией по «отравлению» Навального без оповещения России.

«Данное обстоятельство открыто обличает предвзятость и ангажированность техсекретариата, который скрывал в контактах с Постпредством России при ОЗХО сам факт своего активного взаимодействия с Берлином… В техсекретариате было хорошо известно, что ситуация с А.Навальным непосредственным образом затрагивает Россию, однако его руководство, давно погрязшее в политических интригах, предпочло в очередной раз проигнорировать свои обязательства и долго «ломало комедию», скрывая свою вовлеченность с подачи Берлина в историю с российским гражданином», - говорится в сообщении российской стороны.

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