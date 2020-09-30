Доктор Мясников рассказал, когда коронавирус можно лечить дома Фото: Иван МАКЕЕВ

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, при каких симптомах коронавирусной инфекции необходимо ехать в больницу, а при каких можно лечиться дома.

Специалист привел в пример случай со своим знакомым, который решил при небольшой температуре сделать компьютерную томографию, показавшую ему затемнение на легких и напугала его, но в результате выяснилось, что у мужчины все в порядке.

«А не надо было ехать, если температура 37,5. Вирусные инфекции надо лечить на дому», - рассказал он в эфире программы «Соловьев Live» на YouTube.

Мясников заявил, что ехать в больницу необходимо при нарастающей одышке и кашле, когда не можете подняться на второй этаж, или не можете говорить без одышки.

Напомним, ранее доктор Мясников рассказал, какие народные средства самые опасные. Врач рассказал, что некоторые из них могут пагубно влиять на здоровье. Так, по его словам, небезопасно может быть даже использование марганцовки.