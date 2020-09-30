Власти Москвы объяснили продление каникул в школах Фото: Анастасия Осипова

Двухнедельные каникулы в московских школах необходимы для безопасности детей и их семей. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, отметив, что такая мера позволит минимизировать риски инфицирования коронавирусной инфекцией на фоне роста числа выявленных случаев заболевания

«На фоне общего увеличения новых случаев COVID-19 в Москве именно сейчас важно разобщить детей, чтобы минимизировать риски как для них самих, так и для их старших родственников», - сообщила она в интервью ТАСС.

По словам Раковой, в мэрии понимают, что у родителей первоклассников могут возникнуть некоторые неудобства, но она отметила, что каникулы в осеннее время «проходят всегда, в данном случае увеличится их длительность, и только для части учеников - время их начала».

Заммэра сообщила, что в период каникул можно будет продолжать получать бесплатное питание, продуктовые наборы могут забрать в школе, а детские сады продолжат работать по обычному графику.

Напомним, как писал сайт kp.ru, московских школьников отправили на досрочные каникулы уже с понедельника, 5 октября. Отдыхать они будут дольше – не одну неделю, а целых две.