Доплаты медикам за работу с больными коронавирусом сохранятся в октябре и ноябре

Правительство рассмотрит вопрос о выделении средств на доплаты медикам за работу с больными коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

В четверг, 1 октября, правительство России проведет заседание, на котором будет рассматриваться вопрос о выделении средств на дополнительные выплаты медикам за работу с больными коронавирусом в ближайшие два месяца – в октябре и ноябре.

Об этом в среду сообщила пресс-служба кабмина, отметив, что такая мера «позволит обеспечить материальное стимулирование медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, повышение качества оказания медицинской помощи, снижение рисков распространения коронавирусной инфекции».

Кроме того, в сообщении уточняется, что в октябре правила начисления выплат останутся без изменений, не изменятся, а уже с ноября их сумма будет зависеть от количества рабочих смен.

Напомним, как писал сайт kp.ru, с предложением изменить правила начисления дополнительных выплат медработникам на совещании с президентом 29 сентября выступила вице-премьер Татьяна Голикова, глава государства это предложение поддержал. Владимир Путин отметил, что такой вариант «является более социально справедливым».