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Япония ослабила ограничения на въезд для иностранцев

Правда, смягчения пока не распространяются на туристов
Саша ПЯТНИЦКАЯСаша ПЯТНИЦКАЯ
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Япония ослабила ограничения на въезд для иностранцев

Япония ослабила ограничения на въезд для иностранцев

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С 1 октября Япония ослабила введенные ранее из-за пандемии коронавируса ограничения на въезд для иностранцев. Правда, эти смягчения пока не распространяются на туристов, они касаются лишь зарубежных граждан, которые имеют право на длительное проживание в стране Всходящего Солнца, а также тех, кто собирается приехать в медицинских, образовательных, культурных и деловых целях.

Об этом в ночь на четверг сообщило японское министерство иностранных дел. В сообщении также говорится, что ослабления ограничений на въезд также касаются иностранных студентов, которые учатся в вузах и колледжах Японии, передает ТАСС.

Напомним, с середины марта въезд в Японию был запрещен гражданам более полутора стран, в том числе из США, государств Евросоюза и Юго-Восточной Азии, а также из России, Белоруссии и Украины.

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