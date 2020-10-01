Выживший в авиакатастрофе Ан-26 под Харьковом курсант рассказал новые подробности своего спасения

Курсант Вячеслав Золочевский – единственный выживший в авиакатастрофе Ан-26 под Харьковом. Фото: Пресс-служба президента Украины

Курсант Вячеслав Золочевский – единственный, кому удалось выжить при крушении военного самолета Ан-26 под Харьковом, – рассказал новые подробности своего чудесного спасения.

По словам молодого человека, он сидел недалеко от кабины пилотов: «Можно сказать, что в самом начале, на втором рабочем месте справа». А когда самолет накренился перед падением, юноша «подлетел», сильно ударился головой и потерял сознание.

«Был резкий крен, и я по ходу подлетел, ударился головой. Я был в отключке», - рассказал Золочевский украинскому телеканалу ТСН.

Отмечается, что Виталий, у которого сотрясение головного мозга, ушибы и ожоги, уже встает с больничной койки и настолько окреп, что накануне врачи уже даже разрешили ему выйти на прогулку.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в сам момент авиакатастрофы 20-летний курсант был без сознания, а когда очнулся, выбрался из охваченных огнем обломков борта и, еще не понимая, что вообще происходит, помог своему товарищу Виталию Ольховскому потушить горевшую на нем одежду. Потом их обоих доставили в больницу, за жизнь Виталия всю ночь боролись врачи ожогового центра, но он получил 90% ожогов тела и умер утром 26 сентября.

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