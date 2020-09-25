"Делал разворот и упал": Очевидец описал крушение самолета с курсантами под Харьковом

На месте крушения самолета начался крупный пожар. Фото: скриншот с видео

Очевидец рассказал, что самолёт, разбившийся в Харьковской области Украины, не смог зайти на разворот и упал. На месте его крушения начался крупный пожар.

Фото: hk.npu.gov.ua

- Почти потушили самолёт... Причина возгорания, причина падения - не смог зайти на посадку, делал разворот и упал. По предварительным данным, порядка 30 курсантов было на борту... Одного человека тушил лично, - рассказал очевидец авиакатастрофы на видео kp.ru.

Фото: hk.npu.gov.ua

Отмечается, что в аварии есть выжившие. Официальных данных о числе жертв пока нет, однако военные Украины подтвердили, что в катастрофе есть раненые и погибшие.

Фото: hk.npu.gov.ua

Фото: hk.npu.gov.ua