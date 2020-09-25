"АН-26 пылает в гигантском костре": Разбившемуся под Харьковом самолету было 43 года

АН-26 разбился под Харьковом. Фото: hk.npu.gov.ua

В пятницу вечером (примерно в 20:45 по местному времени) под Чугуевом в Харьковской области случилась страшная авиакатастрофа. Там при заходе на посадку на местный военный аэродром рухнул транспортный самолет Ан-26. На этом аэродроме дислоцируется тренировочная база Харьковского университета Воздушных Сил имени Кожедуба.

Очевидцы сняли, как горел Ан-26 Фото: кадр с видео

Официально - это 203-я учебная авиабригада (в/ч А-4104). Состав по состоянию на 2020 год: 11 Л-39С, 1 Ан-26, 2 Ан-26Ш, 2 Ми-8Т. Все самолеты и вертолеты - пенсионного возраста. Им уже более 30 лет. В том числе и рухнувшему Ан-26 (бортовой номер 76, заводской номер 56-08). Самолет был выпущен в октябре 1977 года. То есть, ему 43 года.

Сначала поступила неофициальная информация о том, то на борту было 7 человек: 1 пилот, 3 курсанта, 3 помощника (штатный экипаж самолета тоже 7 человек).

В пятницу вечером (примерно в 20:45 по местному времени) под Чугуевом в Харьковской области случилась страшная авиакатастрофа. Фото: hk.npu.gov.ua

Тут же сообщалось, что все они погибли. Затем началась траурная чехарда.

Поступила информация командования ВВС Украины - "есть погибшие и травмированные". Точные данные не сообщались. Следом пришла информация уже из министерства внутренних дел республики - на борту было 23 человека: 5 членов экипажа и 18 курсантов.

Этот самолет был выпущен в октябре 1977 года. То есть, ему 43 года. Фото: hk.npu.gov.ua

В последние часы пришли новые данные из офиса президента Украины Зеленского и пресс-службы ВВС страны: на борту было 28 человек - 7 членов экипажа и 21 кадет. 22 человека погибли. Еще 2 человека госпитализированы в тяжелом состоянии. Четырех человек пока не могут найти. Президент вылетел на место катастрофы.

Поступила информация командования ВВС Украины - "есть погибшие и травмированные". Фото: hk.npu.gov.ua

Уже поступили официальные сведения, что университетские курсанты были в роли обучающихся. На видеокадрах с местра катастрофы - развалившийся на части АН-26 пылает в гигантском костре. Тут надо знать, что полная ёмкость топливных баков самолёта составляет 7316 литров. Но даже 10% этого объема хватает, чтобы рухнувший самолет сгорел.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Горящие курсанты выпадали прямо на поле, их пытались тушить

Очевидцы крушения военного самолёта Ан-26 вечером 25 сентября под Харьковом сообщили, что лайнер потерпел крушение после того, как не смог зайти на посадку. Трагедия произошла из-за ошибки управления.

— Причина падения — не смог зайти на посадку, делал разворот и упал. По предварительным данным, порядка 30 курсантов были на борту. Многие повыпадали в поле, одного тушил лично, — отметил свидетель ЧП на видео, предоставленное kp.ru.

В данный момент спасатели тушат пожар. По данным МВД Украины, на борту упавшего самолёта находились 28 человека: 5 членов экипажа и курсанты Харьковского летного училища имени Кожедуба. Губернатор Харьковской области Алексей Кучер сообщил, что в катастрофе есть выжившие. Предварительно, у двоих курсантов, находившихся на борту судна, ожоги 90% тела.

Потерпевший крушение самолет Ан-26 был выпущен в октябре 1977 года.

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