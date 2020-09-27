Зеленский показал фото единственного выжившего в авиакатастрофе Ан-26 под Харьковом

Курсант Вячеслав Золочевский – единственный выживший в авиакатастрофе Ан-26 под Харьковом. Фото: Пресс-служба президента Украины

В субботу, 26 сентября, президент Украины Владимир Зеленский посетил в госпитале Харькова курсанта Вячеслава Золочевского – единственного человека, которому удалось выжить при крушении военного самолета Ан-26 под Харьковом.

А потом президентская пресс-служба опубликовала на своем сайте снимок раненого на больничной койке во время визита высокопоставленного посетителя.

Сайт kp.ru писал, что в сам момент авиакатастрофы 20-летний курсант был без сознания, а когда очнулся, выбрался из охваченных огнем обломков борта и, еще не понимая, что вообще происходит, помог своему товарищу Виталию Ольховскому потушить горевшую на нем одежду.

Потом их обоих доставили в больницу, за жизнь Виталия всю ночь боролись врачи ожогового центра, но он получил 90% ожогов тела и умер утром 26 сентября.

Наши коллеги из «КП» – Украина» поговорили с мамой Вячеслава, которая находится рядом с сыном в палате. Женщина рассказала, что Слава мечтал быть летчиком с раннего детства, и очень радовался каждому учебному полету. Накануне сын звонил ей и говорил, что с 18 до 21 часов у них полеты, и был очень счастлив выпавшей возможности.

Напомним, как писал сайт kp.ru, вечером в пятницу при заходе на посадку на военный аэродром возле города Чугуев Харьковской области разбился транспортный самолет Ан-26, на борту которого находились военные лётчики и курсанты Университета воздушных сил имени И. Кожедуба, в общей сложности 27 человек: 20 курсантов и семь членов экипажа. Погибли 26 из них, только один чудом выжил.

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