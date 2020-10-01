Синоптики предупредили о температурных аномалиях в октябре

Средняя месячная температура воздуха ожидается на 1-2° выше средних многолетних значений Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В октябре среднемесячная температура воздуха будет превышать средние многолетние значения на 1–2 градуса в европейской и на большей части азиатской территории России, сообщили в Гидрометцентре.

- На юге Сибирского федерального округа, в Эвенкии, Туруханском районе Красноярского края, на западе Якутии, в Бурятии и Забайкальском крае — около нормы, - сказано в прогнозе аномалий температуры и осадков на месяц.