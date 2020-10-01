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В России началась перепись населения в труднодоступных регионах

На большей части страны она пройдёт в апреле 2021 года
Ася КУЗНЕЦОВА
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С октября по апрель перепись населения состоится на территории 22 регионов России

С октября по апрель перепись населения состоится на территории 22 регионов России

Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

В России с 1 октября началась всероссийская перепись населения в труднодоступных регионах страны. На большей части России перепись проведут в апреле 2021 года.

К числу труднодоступных регионов России относятся отдельные районы Дальнего Востока, Северного Кавказа и Сибири, а также северные районы. Всего такими регионами признаны 26 территорий. Директор Института региональных проблем Дмитрия Журавлева отметил, что в таких регионах проживает кочевое население и оленеводы, а провести перепись быстро почти невозможно из-за трудностей с транспортом.