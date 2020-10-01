Азербайджан опроверг сообщения о сбитых самолете и вертолете в Карабахе

Азербайджан опроверг сообщения о сбитых самолете и вертолете Фото: REUTERS

В Баку опровергли сообщения министерства обороны Армении о сбитых в результате боевых действий в Карабахе самолете и вертолете азербайджанских военно-воздушных сил.

- Распространяемые армянскими средствами массовой информации данные о то, что были якобы сбиты самолет и вертолет военно-воздушных сил Азербайджана, потерпевший крушение на территории Ирана, является ложью и не имеют никаких оснований, - заявил в четверг, 1 октября, во время беседы с журналистами глава пресс-службы азербайджанского оборонного ведомства ведомства Вагиф Даргяхлы.

Он добавил, что все авиационные средства, принадлежащие Военно-воздушным силам Азербайджана, в полном составе находятся в строю и боеспособны.

Напомним, что ранее армянская сторона заявила о трех сбитых воздушных судах Азербайджана за минувшую ночь и утро, а также о 15 единицах подбитой бронетехники, шести беспилотниках и уничтожении РСЗО "Смерч".