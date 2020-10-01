Лидеры России, США и Франции сделают совместное заявление по Карабаху

Путин, Трамп и Макрон сделают совместное заявление по Карабаху Фото: REUTERS

Российский глава Владимир Путин сообщил Совету Безопасности страны о подготовке совместного заявления президентов России, США и Франции по ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом в четверг, 1 октября, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

- На сегодняшнем совещании особое внимание уделили ситуации с обострение конфликта на линии соприкосновения в Карабахе. Российская сторона вновь выражает крайнюю обеспокоенность в связи с продолжающимися боевыми столкновениями. Владимир Путин проинформировал участников совещания о подготовке совместного заявления президентов России, Соединенных Штатов и Франции по Нагорному Карабаху, - заявил пресс-секретарь российского лидера.

Дмитрий Песков добавил, что на совещании Путина и постоянных членов Совбеза России отметили крайнюю опасность в Карабахе в связи с переброской туда боевиков из Сирии и Ливии.

Конфликт в регионе между Арменией и Азербайджаном в очередной раз обострился в конце сентября текущего года. Есть погибшие и раненные как среди военнослужащих, так и среди мирного населения. Неоднократно одна из сторон противостояния заявляла об уничтожении военной техники другой стороны, а та, в свою очередь, информацию опровергала.