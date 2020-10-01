Ребёнок Джона Ледженда и модели Крисси Тайген скончался при родах

Джон Ледженд и Крисси Тайген потеряли сына во время родов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Супруга певца Джона Ледженда потеряла сына во время искусственно вызванных родов. Крисси Тайген сама сообщила о случившемся в своём Instagram.

- Мы потрясены и в такой глубокой боли, о которой вы только могли услышать. В боли, которую мы никогда не испытывали. Мы так и не смогли остановить кровотечение и дать нашему ребёнку достаточно жидкости, несмотря на литры, литры переливаемой крови. Этого просто не хватило, - объяснила Крисси Тайген.

Супруги опубликовали фото из палаты клиники Фото: Instagram.com

Модель также рассказала, что для двух предыдущих детей они с мужем не давали имена до момента выписки из роддома, но "по каким-то причинам начали звать этого маленького парня в моём животе Джеком".

- Поэтому он навсегда останется Джеком для нас. Джек очень старался стать частью нашей семьи, и он будет ею навсегда. Для нашего Джека: мне очень жаль, что первые мгновения твоей жизни были наполнены такими трудностями, и что мы не смогли дать тебе дом, который был тебе нужен, чтобы выжить. Мы всегда будем любить тебя, - поделилась модель.