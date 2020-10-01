МИД России заявил об угрозе обрушения отношений Москвы и Берлина Фото: Михаил ФРОЛОВ

Существует угроза обрушения отношений Москвы и Берлина. Об этом в четверг, 1 октября, заявил заместитель директора третьего европейского департамента министерства иностранных дел России Олег Красницкий на дискуссионном форуме по случаю 30-летия подписания Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии.

По его словам, сейчас отношения между странами «подвергаются очередным испытаниям на прочность» и «возникла угроза их обрушения».

- С Россией опять хотят вести диалог с позиции силы, как было во времена холодной войны: говорить языком угроз и ультиматумов, создавая для их выдвижения нужные поводы. Мы привыкли к этому и на уступки под нажимом не пойдем. Но даже в таких условиях не следует рвать нити диалога, важно оберегать от искажения и забвения положительный опыт прошлого ради сохранения перспективы на лучшее будущее, - сказал Олег Красницкий, чьи слова цитирует «Интерфакс».

Дипломат отметил, что несмотря на возникающие препятствия, Москве и Берлину удастся развивать отношения в тех сферах, в которых это нужно и выгодно. Он выразил надежду на то, что стороны смогут найти общий язык и в политике.

Как сообщал сайт kp.ru, в ходе дискуссии глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Германия взяла курс на сдерживание России, выдвигая голословные обвинения, ультиматумы и угрозы в адрес Москвы.