Заявление президентов России, США и Франции по Нагорному Карабаху опубликовано на сайте Кремля

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Совместное заявление президентов России, США и Франции, Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон по Нагорному Карабаху появилось на сайте Кремля. В опубликованном заявлении главы государств «самым решительным образом осуждают эскалацию насилия», которая происходит в регионе.

«Мы скорбим о погибших и выражаем соболезнования семьям убитых и раненых», - говорится в заявлении лидеров трех стран.

Путин, Трамп и Макрон призываем стороны, участвующие в конфликте к немедленному прекращению огня. Кроме того, руководителей Армении и Азербайджана просят «незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий» приступить к переговорам при содействии сопредседателей Минской группы Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Напомним, конфликт в Нагорном Карабахе продолжается уже более тридцати лет. Очередное обострение ситуации произошло 27 сентября. С того времени стороны уже ввели военное положение и объявили мобилизацию. Российский лидер отметил крайнюю опасность в регионе в связи с переброской туда боевиков из Сирии и Ливии.