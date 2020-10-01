Путин поручил выделить 100 млн рублей на кредиты для малого и среднего бизнеса в Иркутской области

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин поручил выделить 100 миллионов рублей на кредиты для субъектов малого и среднего предпринимательства, пострадавших от наводнения в Иркутской области, а также поручил до 15 октября оценить и доложить об объемах ущерба от паводков в регионах.

Перечень поручений по итогам состоявшегося 8 сентября 2020 года совещания по вопросу о ликвидации последствий наводнения на территории Иркутской области, произошедшего в прошлом году, опубликован на сайте Кремля.

Правительству также поручено выделить средства на софинансирование в 2021-2023 годах мероприятий программы по восстановлению объектов связи, жилья, административных зданий, гидротехнических сооружений, а также социальной, коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктур, которые были повреждены в результате паводка в Иркутской .

Напомним, паводок в Иркутской области начался в конце июня прошлого год. В результате погибло о меньшей мере 25 человек. Подтопленными в общей сложности оказались около 12,8 тысяч домов.