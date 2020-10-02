Лидеры стран ЕС договорились по санкциям против Белоруссии

ЕС согласовал санкции против Белоруссии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лидерам стран Евросоюза удалось договориться по санкциям в отношении официальных лиц Белоруссии, которые, по мнению европейских политиков, должны понести ответственность «за фальсификацию выборов и нарушение прав человека в стране».

Об этом в ночь на пятницу, 2 октября, на условиях анонимности сообщил агентству ТАСС источник в делегации одной из европейских стран в Евросовете.

«Да, лидеры согласовали санкции», - приводит издание слова своего собеседника.

По данным источников агентства France Presse, согласование ограничительных мер в отношении Минска стало возможным благодаря тому, что Кипр изменил позицию по этому вопросу. В санкционный список ЕС включены около 40 представителей белорусского руководства, однако имени президента республики Александра Лукашенко среди них пока нет.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 29 сентября Великобритания и Канада ввели санкции против Лукашенко, его сына Виктора, а также высокопоставленных белорусских чиновников. Введенные ограничения включают запрет на въезд и заморозку активов. Американские власти решили пока не присоединяться к этим санкциям против Белоруссии: Вашингтон намерен ввести ограничения в координации с Евросоюзом.

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