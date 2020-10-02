Денис Проценко объяснил, почему растет число новых случаев заражения коронавирусом

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Число новых случаев заражения коронавирусом в Москве стало снова расти, потому что в последнее время люди расслабились, перестали носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию.

Так считает Денис Проценко – главный врач городской клинической больницы №40 в Коммунарке, куда поступают жители столицы с подозрением на COVID-19. по его словам, «тут очень много факторов совпало, которые привели к этому росту».

«Безусловно, мы все немного расслабились, перестали носить маски, перестали соблюдать строгую гигиену рук, мы опять вернулись к обнимашкам, к рукопожатиям, ко всем тем механизмам, которые нарушают социальную дистанцию и увеличивают риск инфицирования», - пояснил Денис Проценко в интервью РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Москве столичные власти в конце сентября попросили уйти на самоизоляцию пожилых людей старше 65 лет, жителей с хроническими болячками, беременных и только что родивших женщин, продлили школьникам осенние каникулы до двух недель, а тем, кто трудится в офисах, рекомендовали перейти на удаленку. Но с 5 октября работа из дома вновь станет обязательной для многих москвичей.

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