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Коронавирус Covid-19

Денис Проценко рассказал, как обезопасить себя от заражения коронавирусом

Главврач больницы в Коммунарке сообщил о ситуации в медцентре
Ася КУЗНЕЦОВА
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Денис Проценко попросил беречь своих пожилых родственников

Денис Проценко попросил беречь своих пожилых родственников

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко напомнил о главных правилах безопасности во время эпидемии коронавируса: носить маски в общественных местах, "правильно" мыть руки с мылом, не приближаться к другим людям ближе полутора - двух метров и не собираться большими компаниями.

- Да, даже в хорошую погоду. Если есть возможность, переходите на удалёнку, чтобы поменьше ездить в общественном транспорте. И берегите пожилых родственников, - добавил врач в сообщении в своём Facebook.

Проценко также отметил, что 1 октября в мире отмечали День пожилых людей, а главным подарком от остальных поколений для них станет защита и забота.

- Но на расстоянии, и от этого может зависеть их жизнь, - уточнил специалист.