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Политика

Беларусь ввела ответные санкции против стран Евросоюза

Минск создал свой санкционный список после визовых ограничений ЕС против белорусских должностных лиц
Ася КУЗНЕЦОВА
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Минск вводит свой санкционный список в ответ на визовые санкции ЕС против белорусских должностных лиц

Минск вводит свой санкционный список в ответ на визовые санкции ЕС против белорусских должностных лиц

Фото: Дмитрий БРУШКО

Беларусь ввела ответные санкции против нескольких должностных лиц стран Евросоюза, сообщается на сайте белорусского МИДа.

Напомним, Евросоюз ранее создал чёрный список, в который вошли белорусские чиновники, ответственные, по заявлению европейских властей, за фальсификацию выборов президента и нарушение прав человека.

- В связи с принятыми ЕС визовыми санкциями в отношении ряда белорусских должностных лиц белорусской стороной с сегодняшнего дня вводится в действие ответный санкционный список, - сказано в сообщении на сайте Министерства.

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