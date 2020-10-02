Беларусь ввела ответные санкции против стран Евросоюза

Минск вводит свой санкционный список в ответ на визовые санкции ЕС против белорусских должностных лиц Фото: Дмитрий БРУШКО

Беларусь ввела ответные санкции против нескольких должностных лиц стран Евросоюза, сообщается на сайте белорусского МИДа.

Напомним, Евросоюз ранее создал чёрный список, в который вошли белорусские чиновники, ответственные, по заявлению европейских властей, за фальсификацию выборов президента и нарушение прав человека.

- В связи с принятыми ЕС визовыми санкциями в отношении ряда белорусских должностных лиц белорусской стороной с сегодняшнего дня вводится в действие ответный санкционный список, - сказано в сообщении на сайте Министерства.