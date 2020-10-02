Юлия Шойгу оценила психологическую устойчивость россиян во время пандемии

Директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В период первой волны коронавируса россияне испытывали повышенную тревожность, потому что не понимали, как реагировать на ситуацию. Об этом в пятницу, 2 октября, рассказала в эфире Радио «Комсомольская правда» директор Центра экстренной психологической помощи МЧС Юлия Шойгу. Специалист также отметила, что когда эксперты впервые столкнулись с реакцией людей на карантинные меры, было сложно сориентироваться.

«У нас большое количество психологов, много комментариев на эту тему, но в целом мы оказались достаточно безграмотны в отношении того, что с нами происходит и как с этим справляться. Очень многие проблемы возникали (у людей) от непонимания того, что их тревожит», - сказала Юлия Шойгу.

Директор Центра экстренной психологической помощи МЧС пояснила, что на данный момент россияне более психологически устойчивы к вопросу коронавируса, чем во время первой волны.

«Психологическую устойчивость россиян в связи с коронавирусом по пятибальной шкале можно оценить на 4», - заявила эксперт.

Юлия Шойгу дополнительно уточнила, что практическая психология в России испытывает сложности. Поскольку долгое время такой науки в стране не существовало.

«У нас очень известная, с большими достижениями российская психологическая школа. Но все события, которые в нашей стране за последние больше чем сто лет случились, оставили свой след и в психологии. В какой-то момент по ряду причин практическая психология была почти запрещена в нашей стране. И довольно долго ее не существовало. А не так давно отметили 50-летие первых факультетов в нашей стране, их было всего два – в Москве и Санкт-Петербурге», - уточнила директор Центра экстренной психологической помощи МЧС.