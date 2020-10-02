Вакцину "Вектора" от коронавируса начнут испытывать на 5 тысячах добровольцев в ноябре-декабре

Первые исследования на 5 тысяч добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет пройдут в Сибирском регионе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса, разработанной Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор", начнутся в ноябре-декабре 2020 года.

"Пострегистрационные исследования вакцины "ЭпиВакКорона" с участием 5 000 добровольцев начнутся после получения первой серии препарата, то есть в ноябре-декабре 2020 года. Продолжительность этих исследований составит шесть месяцев", - сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Первые исследования на 5 тысяч добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет пройдут в Сибирском регионе. На данный момент формируется список учреждений, которые примут участие в этом этапе.

В Роспотребнадзоре также отметили, что первая партия вакцины объемом в 10 тысяч доз планируется к выпуску в конце октября. Однако широким слоям населения вакцина станет доступна после запуска массового производства.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, центр "Вектор" уже сдал документы в Минздрав на регистрацию препарат. Завершить процесс регистрации в ведомстве планируют 15 октября.