Мадрид изолировали от остальной Испании из-за коронавируса

Мадрид изолировали от остальной Испании Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мадрид и девять его пригородов по решению властей изолировали от остальной Испании из-за коронавируса. Ограничения на передвижение вступили в силу с 22:00 по местному времени (23:00 мск) пятницы, 2 октября.

С этого часа въезжать в город и выезжать из него можно только по уважительным причинам: например, на работу, учебу, в больницу, банк или суд. Перемещаться внутри автономного сообщества Мадрид, куда входят сама испанская столица и еще девять населенных пунктов, не запрещено, но населению рекомендовано по возможности этого избегать.

Введены также ограничения на работу автошкол, спортзалов и церквей, запрещено собираться группами более шести человек – как на улице, так и в помещениях. Владельцев магазинов, кафе и ресторанов обязали вдвое сократить пропускную способность и закрываться не позже 23:00.

За нарушение новых правил жителям Мадрида, более других испанских городов пострадал от пандемии COVID-19 (каждый третий новый случай заболевания в стране фиксируется именно в столичном регионе), грозит крупный штраф. Такие меры борьбы с распространением коронавируса затронут более 4,5 человек, проживающих в автономии, передает ТАСС.