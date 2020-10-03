Армения сообщила о наступлении Азербайджана в Нагорном Карабахе

Утром в субботу, 3 октября, Вооруженные силы Азербайджана активизировали наступление на севере и юге Нагорного Карабаха. Такое заявление сделал пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

По ее словам, на территории соприкосновения в Карабахе идут упорные бои, и армянская армия сдерживает непрекращающиеся атаки.

«Противник сконцентрировал на этих флангах крупные силы и перешел в наступление. Армянские подразделения пресекают продвижение противника, нанося ему большие потери», - написала представитель военного ведомства в Facebook.