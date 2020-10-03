Минобороны РФ прокомментировало загрязнение океана на побережье Камчатки Фото: Александр БОЙКО

В Министерстве обороны России опровергли причастность Тихоокеанского флота к загрязнению океана на побережье Камчатки около Халактырского пляжа в 30 километрах от Петропавловска-Камчатского.

Как писал сайт kp.ru, Минприроды региона выявило, что около Халактырского пляжа содержание нефтепродуктов в воде побережья превысило норму в четыре раза, а фенола - в два с половиной. Других загрязнений специалисты пока не обнаружили. Однако была зафиксирована гибель морских животных и на соседних территориях - в бухтах Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья.

«Информация, распространяемая представителями зарубежных организаций, о возможной причастности Тихоокеанского флота к загрязнению океанической воды … не соответствует действительности», - говорится в сообщении военного ведомства

По информации пресс-службы министерства, на полигоне «Радыгино», расположенном в регионе, с июня не проводилось никаких учений с использованием тяжелой боевой техники.