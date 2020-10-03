Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В самом статусном матче 10 тура чемпионата России по футболу московский "Спартак" сыграл вничью с "Зенитом". Итог 90 минут поединка - ничья 1:1 во встрече, которая прошла в Тушино. На послематчевой пресс-конференции главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско подвел итог встрече, сказав:

- Считаю, что была хорошая игра. Первые 20 минут - хорошо, а потом "Зенит" заставил сесть нас в оборону. И после отбора нашим игрокам было важно передохнуть после таких навалов. И один из способов - доставить сразу мяч форварду в центр поля. Однако же чаще всего фолили после таких действий. После перерыва были моменты у Понсе и Ларссон. Но результатом чуть расстроены - могли побеждать "Зенит" в этой игре, - отметил Доменико Тедеско.

Следующая игра у "Спартака" после перерыва - в гостях против "Химок", а у "Зенита" будет домашняя игра с ФК "Сочи". Точные даты будут оглашены чуть позже. И на перерыв две команды уходят, набрав по 21 очку. Но по дополнительным показателям питерцы будут стоять выше в турнирной таблице.