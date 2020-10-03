Москва бросает все-таки перчатку Санкт-Петербургу. Пять простых выводов по матчу Спартак — Зенит

"Спартак" сыграл вничью с "Зенитом" 1:1 в главной игре 10 тура чемпионата России. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

"Спартак" сыграл вничью с "Зенитом" 1:1 в главной игре 10 тура чемпионата России. И теперь в Премьер-Лиге сразу два лидера до середины октября. "КП" выделяет пять самых интересных моментов поединка. Приходя к выводу - московский клуб все-таки бросает в этом сезоне "перчатку" питерскому клубу.

Никто не будет говорить про судейство

В последнее время как ни заканчивается матч «Зенита», сразу же идут разговоры о работе судей. Арбитры допускают ошибки, фанаты всех команд начинают говорить о теориях заговора. Но! После поединка, который прошел в Тушино 3 октября, вообще не вспомнишь ни одного эпизода, когда судья принял какое-то неверное или же просто спорное решение. Никаких просмотров повторов или же странных желтых карточек — таким и должен быть русский футбол.

«Спартак» изменился в лучшую сторону

За несколько дней до поединка в интервью клубной пресс-службе главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался очень позитивно о будущем сопернике. Наставник питерцев отметил - «Спартак» изменился в лучшую сторону по сравнению с прошлым сезоном. Оно и понятно — к очной битве в 10 туре москвичи подошли вровень с лидером сезона. Поэтому в стане обеих команд был особый настрой на поединок. Встреча не подкачала — даже несмотря на то, что итоговый счет 1:1, по итогу матча стало ясно - «Спартак» становится грозным для «Зенита» соперником. И с ним придется считаться питерцам по ходу этого чемпионата. Ведь они-то будут в Лиге Чемпионов, а москвичам же максимум предстоит только сыграть в Кубке России. Тут у команды Тедеско — перевес.

Потеря Кокорина не страшна «Спартаку»

Перед игрой все только и обсуждали этот факт. Александра Кокорина вновь не будет у «Спартака». Оказалось, что форвард, который перебрался в Москву из питерского «Зенита», получил травму. И — не сыграет против бывшей команды. Но спартаковцы как настоящий боевой отряд — не заметили потери бойца. В атаке у «красно-белых» хорошо смотрелись как швед Ларссон, так и аргентинец Понсе. Ну а наличие Соболева на скамейке запасных доказывает еще один факт — у «Спартака» такая скамейка запасных, что можно обходиться без Кокорина и иметь хороших футболистов в запасе, которыми можно усилять игру.

После поединка, который прошел в Тушино 3 октября, вообще не вспомнишь ни одного эпизода, когда судья принял какое-то неверное или же просто спорное решение. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Дзюба всегда готов отдать пас, а не только забить

Капитан сборной России и самый популярный футболист страны последних лет Артем Дзюба в матче против «Спартака» выглядел хорошо. Он доказал в очередной раз — не только может гол забить, но и отдать вовремя голевой пас. Точная передача на Александра Ерохина позволила Дзюбе продлить его результативную серию. Вот уже четыре матча подряд форвард «Зенита» не уходит с поля без голевой передачи, либо же гола. Хорош, Артем!

Оборона у «Зенита» вызывает оторопь

Гол, который забил в конце матча «Зениту» московский «Спартак», целиком иллюстрирует простой факт — в питерской команде есть если не проблемы, то по крайней мере вопросы к игрокам обороны. В конце поединка защита чемпионов России не смогла сдержать чешского полузащитника москвичей Алекса Крала. Футболист, который редко когда идет в дриблинг, прошел игроков «Зенита» и катнул голевой пас на своего напарника по клубу аргентинца Понсе. Так что перед началом выступлений «Зенита» в Лиге Чемпионов стоит обратить внимание на игру в обороне — как бы это не стало проблемой в матчах против «Лацио», дортмундской «Боруссии» и бельгийского «Брюгге» для команды Сергея Семака.