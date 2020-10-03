Россия введет своих миротворцев в Карабах только при согласии Азербайджана и Армении

Между Арменией и Азербайджаном наблюдается обострение конфликта Фото: REUTERS

Россия может ввести своих миротворцев в Нагорный Карабах, но исключительно при согласии Азербайджана и Армении. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

- Миротворцы могут входить только с согласия двух сторон, - заявил представитель Кремля РБК.

Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что вопрос введения российских миротворцев в Нагорный Карабах может быть на обсуждении в рамках Минской группы ОБСЕ.

Сайт kp.ru писал, что в конце сентября между Арменией и Азербайджаном вновь разгорелся конфликт относительно непризнанной Нагорно-карабахской республики. Власти каждого государства уже ввели военное положение и объявили о мобилизации населения.

Ряд стран, в том числе и Россия уже призвали участников конфликта немедленно прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров.

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