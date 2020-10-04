В Монреале полиция задержала мужчину, убившего двух женщин

В Монреале сотрудники полиции задержали мужчину, который убил двух женщин прямо на улице в одном из районов центральной части мегаполиса.

По словам очевидцев трагического инцидента, услышав выстрели они сразу же сообщили в правоохранительные органы. Прибывшие на место ЧП полицейские обнаружили двух убитых женщин. Мужчина, который оказался неподалеку от них начал перестрелку с полицейскими, в результате чего был ранен. Теперь стрелок доставлен в местную больницу, его задержали, сообщил телеканал CBC.