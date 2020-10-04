Шесть человек погибли и шестеро ранены при нападении на бар в Мехико Фото: Иван ВИСЛОВ

В мексиканской столице, городе Мехико, произошло вооруженное нападение неизвестных на один из местных баров.

В результате происшествия в муниципалитете Аскапоцалько погибли шесть человек, еще шестеро получили ранения, сообщает издание La Razón. Сотрудники полиции уже разыскали и задержали троих подозреваемых, выясняются обстоятельства нападения.

Ранее сообщалось, что две женщины оказались убиты в Монреале. Сотрудники полиции оперативно задержали мужчину, который убил на улице в одном из районов центральной части мегаполиса.

Оказалось, что очевидцы трагического инцидента, услышали выстрелы и сразу же сообщили в правоохранительные органы. Прибывшие на место ЧП полицейские при задержании мужчины применили оружие, мужчина, который оказался неподалеку от них начал перестрелку и получил ранение. Теперь стрелок задержан и доставлен в больницу.