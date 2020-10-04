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Больной коронавирусом Трамп обратился к американцам

Президент США записал видеообращение для граждан
Юлия КЕКОВА
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Дональд Трамп

Дональд Трамп

Фото: REUTERS

Американский президент Дональд Трамп решил рассказать гражданам страны о том, как у него протекает болезнь. Накануне глава США и его супруга заразились коронавиурсом.

По словам главы государства в видеообращении, он планирует в скором времени вернуться к предвыборной кампании.

- Я приехал сюда и чувствовал себя не так уж хорошо, но теперь чувствую себя лучше... Я думаю, что скоро смогу вернуться, жду не дождусь, когда можно будет довести кампанию до конца, - сказал Трамп. Видео к гражданам он опубликовал у себя в Твиттере.