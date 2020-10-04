Загрязнение воды на пляже Камчатки: возбуждено дело

Катастрофе на Камчатке. Фото: Анна Стрельченко/ТАСС

По факту загрязнения океана на побережье Камчатки около Халактырского пляжа в 30 километрах от Петропавловска-Камчатского и массовой гибели морских животных Росрыболовство возбудило дело. Как сообщила пресс-служба вице-спикера Государственной Думы Ирины Яровой дело об административном правонарушении возбуждено по статье «Нарушение специального режима осуществления хозяйственной деятельности на прибрежной защитной полосе».

«Возбуждено административное производство по признакам нарушения статьи 8.42 КоАП РФ», - сообщила вице-спикер, находящаяся на Камчатке с рабочей поездкой.

Яровая уточнила, что к изучению ситуации в регионе привлечен Тихоокеанский филиал Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, эксперты которого уже выехали на место загрязнения для взятия необходимых проб.

Напомним, около Халактырского пляжа было обнаружено, что содержание нефтепродуктов в воде превышает норму в четыре раза, а фенола - в два с половиной. В Министерстве обороны России опровергли причастность Тихоокеанского флота. Предварительной причиной загрязнения назвали течь в коммерческом танкере