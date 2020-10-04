В России за сутки выявили 10 499 новых случая коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России ежесуточный прирост инфицированных коронавирусом впервые с 15 мая превысил десять тысяч. За минувшие сутки в стране выявили 10 499 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа в 85 российских регионах, из заболевших 27,8 процента не имели каких-либо клинических проявлений заболевания. Таким образом, по состоянию на воскресенье, 4 октября, общее число инфицированных за все время пандемии в стране возросло до 1 215 001 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб страны.

Больше всего новых случаев заражения зарегистрировали в Москве, где ежесуточный прирост впервые с 23 мая превысил три тысячи и составил 3 327 человек, а также в Санкт-Петербурге (392) и Московская область (296). В пятерку, как и ранее, попали Ростовская и Нижегородская области, где выявили 234 и 201 новых зараженных. Эти регионы уже долгое время остаются в лидерах.

Выздоровело за минувшие сутки 3 284 пациентов с коронавирусной инфекцией, и также было зарегистрировано 107 летальных исходов. Таким образом, за весь период пандемии жертвами инфекции в стране стали 21 358 человек, а выздоровело 979 143 человек.